Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI

FK - | CANLI

'in 13. haftasında FK, evinde Süper Lig devi 'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, 'nda oynanan maçında kazanarak turladı. Karşılaşmada gördüğü için zorlu deplasmanda oynayamıyor. Ligin flaş ekibi Gaziantep FK ise yükselişini sürdürmek istiyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:53
Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde FK ile kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay Güvenç; Olkowski, Kana Biyik, Djilobodji, Toşça, Güray; Maxim, Vetrih, Mirallas; Muhammet Demir, Dicko.

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM DA KAZANMAK İSTİYOR!
Ligin flaş ekibi Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıktı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, , Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemiyor. Bu isimlere ek olarak kupada karşılaşmasında gören ise cezası sebebiyle kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca ile Dimitris Pelkas kart sınırında.

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