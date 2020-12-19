Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç; Olkowski, Kana Biyik, Djilobodji, Toşça, Güray; Maxim, Vetrih, Mirallas; Muhammet Demir, Dicko.

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM DA KAZANMAK İSTİYOR!

Ligin flaş ekibi Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıktı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemiyor. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.