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'nin FK maçı 11'i belli oldu!

'in 13. haftasında FK, evinde Süper Lig devi 'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, 'nda oynanan maçında kazanarak turladı. Maçta gördüğü için zorlu deplasmanda oynayamayacak. Ligin flaş ekibi Gaziantep FK ise yükselişini sürdürmek istiyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:47
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde FK ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kanabıyık, Tosca, Mirallas, Maxim, Olkowski, Vetrih, Güray, Kenan, Muhammet (Muhtemel)

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK'DA HEDEF GALİBİYET
Ligin 6'ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, , Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlere ek olarak kupada karşılaşmasında gören ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek. Fenerbahçe'de ayrıca ile Dimitris Pelkas kart sınırında.

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