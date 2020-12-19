Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kanabıyık, Tosca, Mirallas, Maxim, Olkowski, Vetrih, Güray, Kenan, Muhammet (Muhtemel)

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



GAZİANTEP FK'DA HEDEF GALİBİYET

Ligin 6'ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.



GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek. Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.