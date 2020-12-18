Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI | Süper Lig maçı

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'in 13. haftasında 'nda 'ı konuk ediyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, 'nda 'ni 1-0 ile geçti. Cimbom deplasmanda kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Fatih Karagümrük'te ise 7 futbolcu sakatlığı sebebiyle zorlu maçta sahadaki yerini alamadı. Kırmızı siyahlılar zorlu rakibini devirip 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. BeIN Spors 1'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:48 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 19:05
Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI | Süper Lig maçı

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech.

GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU
Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

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