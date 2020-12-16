Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son dakika: 'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son dakika haberine göre (), 'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakem kadrolarını resmi internet sitesinden duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:24 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:40
Son dakika: Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

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