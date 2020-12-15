Süper Lig'den haberler (14.12.20)

ANKARAGÜCÜ'NDEN GÖÇEK UYARISI

Erteleme maçında Hatayspor'u konuk edecek A.Gücü'nde Başkan Fatih Mert, maçın hakemi Hüseyin Göçek konusunda çekinceleri olduğunu belirtti. Başkan Mert, "Hakemlerle ilgili hiç konuşmak istemiyoruz. Hüseyin Göçek'in geçen sene 2 tane maçımız da vermiş olduğu kararlarla sonuç aleyhimize döndü" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DEN KALEYE TAKVİYE

Göztepe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Sezon başı Adanaspor'dan İrfan Can'ı kadrosuna katan ve 22 yaşındaki file bekçisinden büyük verim alan sarı-kırmızılıların, 3. Lig'de Yozgatspor'da 18 yaşındaki Bilal Karataş'la da anlaşma sağladığı öğrenildi.

CAMPANHARO SAHAYA İNDİ

Kayserispor'da apandisit ameliyatı olan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Campanharo idmanlara başladı. Brezilyalı ön libero, tesislerde önce salonda ardından sahada düz koşu yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun, 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.

FABIO BORINI GÜMRÜK'TE

Fatih Karagümrük, İtalyan Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan bir video ile transferi duyuran kulüp, paylaştığı mesajında ise "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te." ifadesini kullandı. 29 yaşındaki Borini, en son Verona'daydı.