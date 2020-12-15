Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (14.12.20)

'den haberler (14.12.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Süper Lig'den haberler (14.12.20)

ANKARAGÜCÜ'NDEN GÖÇEK UYARISI

Erteleme maçında Hatayspor'u konuk edecek A.Gücü'nde Başkan Fatih Mert, maçın hakemi konusunda çekinceleri olduğunu belirtti. Başkan Mert, "Hakemlerle ilgili hiç konuşmak istemiyoruz. Hüseyin Göçek'in geçen sene 2 tane maçımız da vermiş olduğu kararlarla sonuç aleyhimize döndü" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DEN KALEYE TAKVİYE

, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Sezon başı 'dan İrfan Can'ı kadrosuna katan ve 22 yaşındaki file bekçisinden büyük verim alan sarı-kırmızılıların, 3. Lig'de Yozgatspor'da 18 yaşındaki Bilal Karataş'la da anlaşma sağladığı öğrenildi.

CAMPANHARO SAHAYA İNDİ

'da apandisit ameliyatı olan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Campanharo idmanlara başladı. Brezilyalı ön libero, tesislerde önce salonda ardından sahada düz koşu yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun, 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.

FABIO BORINI GÜMRÜK'TE

, İtalyan 'yi ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan bir video ile transferi duyuran kulüp, paylaştığı mesajında ise "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te." ifadesini kullandı. 29 yaşındaki Borini, en son Verona'daydı.

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