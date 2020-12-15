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'de şampiyonluk oranları güncellendi

'in 12. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Geçtiğimiz hafta 1.95'lik oranla favori gösterine 'nin yenilgisi sonrası oranı 2.35'e çıktı. 'ın 2.90 oranı 2.60'a indi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 13:14
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

'de 12. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Haftanın önemli maçlarında deplasmanda 'a 2-1 yenilmiş, sahasında 'a 3-0'lık skorla boyun eğmişti.

deplasmanda karşılaştığı ile 0-0 berabere kalmıştı.

ise ligin 12. haftasını bay geçmişti.

YENİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

: 18.00

Trabzonspor: 35.00


ESKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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