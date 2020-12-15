Karantina 10 güne düştü

Kulüpler Birliği'nin 4 Aralık'ta karantina süresinin kısaltılması için TFF'ye yaptığı başvurudan müjdeli haber geldi. TFF'den yapılan açıklamada; Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebileceği belirtildi. 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması gerektiği vurgulandı.