Yılmaz Vural corona virüsü tedavisi sonrası konuştu: Ettiğiniz dualar için teşekkür ederim

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, corona virüsü (koronavirüs) tedavisi sonrası canlı yayında basına açıklamalarda bulundu.

"DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Vural, konuşmasında, "Bize hayat veren doktor kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bana ettiğiniz dualar için herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hepinize sağlık versin." dedi.

"HER DAKİKANIN KIYMETİNİ BİLİN!"

Vural, konuşmasının devamında, "1 Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Lütfen hepiniz yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.