Haberler Süper Lig Son dakika: TFF'den corona virüsü ve karantina süresinde değişiklik!

Son dakika: 'den ve karantina süresinde değişiklik!

Son dakika (koronavirüs) haberi... () yaptığı açıklamada, corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan vakaların izolasyon süreçlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:27
Son dakika: TFF'den corona virüsü ve karantina süresinde değişiklik!

yaptığı resmi açıklamada (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan vakaların karantina süreçlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

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