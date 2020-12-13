Haberler Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu!

- maçında 11'ler belli oldu!

'in 12. haftasında liderlik koltuğunda oturan temsilcisi Aytemiz sahasında son haftaların formda takımı 'ı konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor kazanarak liderlik yarışında yara almamak istiyor. Beşiktaş ise 3 puanı alarak hem seri yakalamak hem de zirve yarışına iyice ortak olmak istiyor. Zorlu maç öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:06
Alanyaspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

3 MAÇTA 10 GOL
Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan 'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


ÇAĞDAŞ ATAN KULÜBEDE
Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran ekibinde, Teknik Direktör bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde deplasmanına giden Alanyaspor, 'den de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini alabilecek. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor'da eksik isimler bulunuyor. , Efecan Karaca, , Steven Caulker ve Moubandje sakat, ise cezalı durumda.

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