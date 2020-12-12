Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçı CANLI

- İttifak Holding maçı CANLI

'in 12. haftasında , Eryaman Stadyumu'nda İttifak Holding 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:02
MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Ankaragücü - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.


ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Lukasik, Diousse, Lobzhanidze, Endri Çekici, Bolingi, Borven.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Uğur, Adil, Skubic, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali.

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