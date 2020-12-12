MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Ankaragücü - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.





ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Lukasik, Diousse, Lobzhanidze, Endri Çekici, Bolingi, Borven.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Uğur, Adil, Skubic, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali.