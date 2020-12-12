Haberler Süper Lig Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 12. haftasında , Ülker Stadyumu'nda 'u konuk edecek. Denizlispor karşısında kritik 3 puanı cebine koyan ve 23. puan ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe'den galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... | FB maçı izle...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:22 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:24
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

İç saha puan cetvelinde 7'inci sırada yer alan , deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 2 puanla dış saha puan cetvelinde son sıralarda aldı.

Yeni Malatyaspor, karşılaşmasıyla hem deplasmanda kazanamama problemini sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

İSTANBUL'DAKİ TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Yeni Malatyaspor, 'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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