Zirveye renk geldi! (Süper Lig panorama)

Süper Lig'de 11. hafta üç İstanbul takımına yaradı. Haftayı açan Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini Kasımpaşa'dan alıp "Yarışta ben de varım" diye haykırdı. Sürpriz lider Alanya, namağlup unvanını G.Birliği deplasmanında bıraktı. Galatasaray, Hatay engelini 3 golle aştı. Formunu bulmaya başlayan golcüsü Diagne, gollerini sıralamayı bırakmadı. Ardından derbiden moralsiz çıkan Fenerbahçe, kötü anılar biriktirdiği Denizli'de sahne aldı. Kaleci Altay devleşti, Sarı Kanarya da 10 kişi kazanmayı başardı.

TRABZONSPOR FIRSAT TEPTİ

Abdullah Avcı hamlesiyle şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Trabzonspor, eksik yakaladığı Sivasspor'a takıldı. Fırtına, öne geçtiği karşılaşmada, 2 maçlık galibiyet serisini son 15 dakikada bıraktı. Başkent deplasmanında takipçileriyle puan farkını korumak isteyen lider Alanya, 6 maçtır kazanamayan G.Birliği karşısında namağlup unvanını savunamadı. Ligin yenisi Karagümrük, yine sürpriz yaptı. Rize'yi yenip, ligde 5. sıraya çıktı. Konyaspor ve Antalyaspor da haftanın karlı takımları olarak adını yazdırdı.

HAFTANIN GOLÜ: EKUBAN (TRABZONSPOR)

Ganalı forvet kendi yarı sahasında kaptığı topu 60 metre sürdü. Ömür'le paslaşıp resitalini bitirdi.

HAFTANIN ASİSTİ: PODOLSKI (ANTALYASPOR)

7 maçtır kazanamayan Antalyaspor'da Alman yıldız sahne aldı. Kendi yarı sahasından yaptığı asistle Jahovic'i golle buluşturup kalitesini ortaya koydu.

HAFTANIN KURTARIŞI: ALTAY (FENERBAHÇE)

Yaptığı 7 kurtarışla Denizli galibiyetinde büyük pay sahibi olan genç eldiven, kalesine duvar ördü. Kurtardığı penaltıyla da iyi performansını perçinledi.

HAFTANIN OLAYI: LİDER ALANYA, BAŞKENTTE YIKILDI

Alanyaspor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi başkentte tarihe gömüldü. Fırat Aydınus'un 3 kez VAR'a gittiği maçta 2 penaltı atan lider Alanya, Ankara'dan eli boş döndü. Uzatmalarda Bakasetas'ın penaltısını kurtaran kaleci Nordfeldt, zirveye şekil verdi. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmazken, şampiyonluk yarışı puan puana geldi.

HAFTANIN TAKIMI: GENÇLERBİRLİĞİ

Ligde 6 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, öyle bir galibiyet aldı ki zirveye damga vurdu. Lider Alanya'ya ilk yenilgisini tattırdı.

HAFTANIN HOCASI: ŞENOL CAN (KARAGÜMRÜK)

Ligde sahası olmayan tek takım Karagümrük, gurbette oynasa da fark etmiyor. Kırmızı- siyahlılar, Rize engelini de aştı. Yenilmezlik serisini 5'e yükseltip, 5. sıraya çıktı. Bunda kuşkusuz en büyük pay; Gümrük'ü Süper Lig'e taşıyan ve sezona da müthiş başlayan Şenol Can'da.

HAFTANIN SÖZÜ: ABDURRAHİM ALBAYRAK

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hatayspor'u da boş geçmeyip golleri sıralamaya devam eden Diagne'nin değerini açıkladı. Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı" ifadelerini kullandı.