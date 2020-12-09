Süper Lig'den haberler (9.12.20)

GOLCÜLER DURDU HOROZ SUSTU

Süper Lig'de 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgiyle dibe demir atan Denizlispor, forvet oyuncularından istediği verimi alamadı. Sadece 8 kez fileleri sarsabilen Horoz'da Hugo Rodallega 2, Muris Mesanovic ise 1 gol atabildi ve kayıplar engellenemedi.

AMELİYAT OLDU

Kayserispor'da Campanharo ameliyat oldu. Brezilyalı orta sahanın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede apandisit ameliyatı gerçekleştirdiği açıklandı. 28 yaşındaki futbolcu, üç hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak ve dört hafta sonra takıma katılacak.

RİZE YÜKSELECEK

İki hafta üst üste yenilgi gören Ç. Rize'de Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır toparlanacaklarını söyledi. Bakır, "Önümüzde Göztepe ve Trabzonspor ile ligde, Eskişehirspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Sekiz günde üç maçı kazanıp kendimize geleceğiz" diye konuştu.

BAŞKANDAN ALKIŞLIK HAREKET

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacağı için satışa sunulan Alanya maçındaki temsili biletlerden satın aldı. Tanesi 35 liradan satışa çıkan biletlerden Göztepe'nin kuruluş yılı olduğu için 1925 aldı.Golcüler durdu Horoz sustu