Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de bugün, erteleme maçları oynanıyor. Corona virüsü vakaları nedeniyle maça çıkamayan Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelede iki takım da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Saat 19:30'da başlayan Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Ligde oynadığı 8 maçta 12 puanla 15. sırada bulunan Hatay temsilcisi, sahasında ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0, üçüncü haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada da Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak evinde 8 puan topladı. Bordo-beyazlı ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.