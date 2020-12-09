Haberler Süper Lig Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı CANLI

Hatayspor - maçı CANLI

'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor - maçı bu akşam oynanıyor. Ev sahibi takım, şu ana kadar topladığı 12 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip ise 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:31 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı CANLI

'de bugün, erteleme maçları oynanıyor. Corona virüsü vakaları nedeniyle maça çıkamayan Hatayspor, sahasında 'u konuk ediyor. Kritik mücadelede iki takım da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Saat 19:30'da başlayan Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Ligde oynadığı 8 maçta 12 puanla 15. sırada bulunan temsilcisi, sahasında ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0, üçüncü haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada da Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak evinde 8 puan topladı. Bordo-beyazlı ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

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