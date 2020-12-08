Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Süper Lig'de 11. hafta dün oynanan Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması ile son buldu. Bordo-mavililer sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşayı 3-0'lık skorla devirmiş, lider Alanyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla boyun eğmiş ve ilk yenilgisini almıştı.

Galatasaray ağırladığı Hatayspor'u 3-0 yenmiş, Başakşehir ise deplasmanda Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk favorisi Fenerbahçe ise deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla devirdi.

İddia Risk Yönetimi de bu karşılaşmaların ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00