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şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

'de 11. hafta dün oynanan - karşılaşması ile son buldu. İddaa de oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. , ve 'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden , Trabzonspor ve 'in oranları ise yükseldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 16:32
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

'de 11. hafta dün oynanan - karşılaşması ile son buldu. Bordo-mavililer sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın açılış maçında sahasında 3-0'lık skorla devirmiş, lider ise deplasmanda 'ne 2-1'lik skorla boyun eğmiş ve ilk yenilgisini almıştı.

ağırladığı Hatayspor'u 3-0 yenmiş, ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk favorisi ise deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla devirdi.

İddia de bu karşılaşmaların ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

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