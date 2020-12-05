Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Tetteh, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Skrtel, Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Deniz, Gulbrandsen, Demba Ba.