Haberler Süper Lig Rize’de 1 vaka

’de 1 vaka

Ligde yarın Karagümrük'e konuk olacak 'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Rize’de 1 vaka

Ligde yarın Karagümrük'e konuk olacak 'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Tüm takıma yapılan rutin Kovid- 19 PCR testleri neticesinde, 1 futbolcuda pozitif sonuç çıktığı açıklandı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

4 POZİTİF ÇIKTI
Ankaragücü'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 1, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.

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