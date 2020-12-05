Rize’de 1 vaka

Ligde yarın Karagümrük'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Tüm takıma yapılan rutin Kovid- 19 PCR testleri neticesinde, 1 futbolcuda pozitif sonuç çıktığı açıklandı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

4 POZİTİF ÇIKTI

Ankaragücü'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 1, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.