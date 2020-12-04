Futbolun Oscar'ları sahiplerini buldu

Süper Lig'in En İyileri, dün ödüllerini aldı. Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FOTOMAÇ tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" dün Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan törenle sahiplerini buldu. EV sahipliğini Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın yaptığı törende; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Galatasaraylı futbolcu Marcao ile spor dünyasından birçok önemli isim de hazır bulundu. TÖRENE katılamayan isimler Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth, ödüllerini tele konferans sistemiyle görüşlerini diye getirerek aldılar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, rahatsızlıkları nedeniyle ödül törenine katılamayan isimler oldu. TÖRENDE Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verilirken; Fotomaç Özel Ödülü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oldu. Türk Futbolunda Fark Oluşturan Teknik Direktör Ödülü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verildi. Güneş ödülünü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'in elinden aldı. ZIRAAT Türkiye Kupası Onur Ödülü Trabzonspor'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü de Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na verildi. Törene katılamayan isimlerden Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth ise tele konferans sistemiyle görüşlerini dile getirerek, kendilerini ödül verenlere teşekkür ettiler.



YENİ ÖDÜLLER HAZİRAN'DA

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "2019-2020 Sezonu Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile bir ilke imza attık. 2021 Haziran ayı içinde, 2020- 2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ni daha kapsamlı ve daha görkemli bir şekilde yapacağız inşallah... Törenimize katılan değerli kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, futbolcularımıza ve katkılarından dolayı kıymetli sponsorlarımıza teşekkür ederiz" dedi.



AĞAOĞLU: AVCI İLE FARKLI KİMLİĞE BÜRÜNDÜK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle bordomavili futbol takımının kimlik değiştirdiğini söyledi. Başkan Ağaoğlu, "İlk 8 maçta Trabzonspor'a yakışmayan ve bizi üzen neticeler alındı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü. Oyuncular da adaptasyon süreci yaşayabilirler. Abdullah Avcı, 31 Aralık'a kadar oyuncuların gerçek performansını gördükten sonra kadro yapılandırması düşüncesi içerisinde. İnşallah 31 Aralık'tan sonra sizlerle farklı şeyleri konuşabileceğiz. Artık geleceği konuşalım, önümüze bakalım. Ortaya çıkan bir başarı varsa tüm oyuncular, teknik heyet, sağlık çalışanı ve malzemecinindir" ifadelerini kullandı. Başkan Ağaoğlu, Sörloth için de "Devre arasında Trabzonspor'a dönme durumu yok. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth, sportif olarak bizimle beraber olmamalarına karşın bizim marka elçimiz. Gözümüz sürekli olarak bu oyuncuların üzerinde. Yapacakları transferlerden yine pay alacağız" diye konuştu.

GÜNEŞ: FARKLILIĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ

Fotomaç'ın düzenlediği ödül töreninde Türk Futbolunda Fark Oluşturan Teknik Direktör Ödülü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verildi. Güneş ödülünü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'in elinden aldı. Futbolun farklılıkların ortak noktası olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Farklılıklar bizim zenginliğimiz olsun. Kendimi de sadece katkı yapan kişi olarak görüyorum. Türkiye'nin en ücra köşesine ulaşabilmişsek, katkı yapabilmişsek eğer, en güzel ödül budur. Çocukluğumda serserilerin işi denilen futbolun bugün ne kadar popüler hale geldiğini, ekonominin nasıl büyüdüğünü gördük. Eksiklerimiz tabii ki var. Benim çocukluğumdaki yokluktan çok daha büyük bir zenginliğe geldik. Ödül verenleri de alanları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



ABDÜLKADİR ÖMÜR: TAKIMCA ALDIK

Yılın En Değerli Türk Futbolcusu ödülüne layık görülen genç oyuncu Abdülkadir Ömür, "Oyları ile ödülü kazanmamızı sağlayan jüriye çok teşekkür ediyoruz. Ben de takım oyununun bir parçası olduğum için bu ödülü hak ettim" dedi.



UĞURCAN ÇAKIR: SAĞLIKÇILAR İÇİN

Yılın Kalecisi seçilen Uğurcan Çakır, "Bu ödülde herkesin payı var. Ben de bu ödülü bir yıldır canları pahasına bizim için mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf etmek istiyorum. Bu ödülle misyonum bir seviye daha arttı" yorumunu yaptı.



MUSTAFA CENGİZ: MESSİ-RONALDO'YU ALMAK İSTİYORUM!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını, Messi'yi, Ronaldo'yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da 'Beceriksiz' diyorum. Dünyanın en nankör işlerinden birini yapıyoruz" dedi.



MUSLERA OCAK AYINDA DÖNÜYOR

Başkan Cengiz, Muslera'nın devre arasında takıma döneceğini müjdelerken, Marcao için de şu ifadeleri kullandı: "Marcao'nın kişiliğini hiçbir kuruşa satmam. Kulübün hayrına olursa gereken yapılır ama Marcao için hocayla da konuştuk. Fatih Terim'le de aramızda espri yaptık, ikinci ligden gelmişti. Verdiği ölümüne mücadele, gözünü kırpmadan toplara girmesi bizi çok mutlu etti. Şu anda söylenenler Marcao'nun değeri değil. Belli bir rakama gittiğinde aza mı gitti diyeceğiz."





Yılın Jokeri seçilen Atiba, "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Oy verenlere teşekkür ediyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.



"ATIBA NE ZAMAN İSTERSE İMZALAR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yılın Jokeri" ödülünü alan Atiba'nın sözleşme uzatma konusuna açıklık getirdi. Başkan Çebi, "Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti. Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba en güzel örneğidir. Mustafa Cengiz de ifade etti; 'Av mevsimi başladı' diye. Sıkıntıları aşmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ediyorum. Sörloth'un bir sonraki satıştan yüzde 20'yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız, ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı. Sayın Ağaoğlu'na bir Trabzonlu olarak sesleniyorum; Ben bir Beşiktaşsporluyum, Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım ama Trabzon'da doğdum size de memleketime katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.



EMRE BELÖZOĞLU: ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" töreninde "Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülürken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. BELÖZOĞLU, "Çok iyi bir hocamız, çok iyi bir takımımız var, camia, taraftar ve bizler onlara inanıyor ve güveniyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah bu ligi taşıyabilecek ve sonunda inşallah kupayla taçlandıracak bir takımımız ve hocamız olduğuna inanıyoruz. Olumsuz bir tablo yok. F.Bahçe bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme var ama biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz ve inandığımız doğrular arkasında yarışa devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. EMRE Belözoğlu, ihtiyaç olması durumunda devre arasında takviyeler olabileceğini belirtirken sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi değerleriyle büyüyen ve altyapısındaki oyuncularla ilerleyen bir F.Bahçe hedefliyorum. Arkamızda da büyük bir camia var. Rakiplerimiz de şampiyonluğa odaklandı. Hak edenin kazandığı, birbirimize dokunduğumuz güzel bir sezon olmasını diliyorum."



ALEXANDER SÖRLOTH

YILIN forveti Ödülünü alan Sörloth, "Bu ödül benim için bir onur ve Fotomaç'a çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un tüm çalışanlarına, yöneticilerine ve takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim; onlar sayesinde oldu. Hepinize minnettarım" dedi.



OZAN TUFAN

Yılın Orta Saha Oyuncusu seçilen F.Bahçeli Ozan Tufan, "Bu ödülü bana layık gören Fotomaç Gazetesi'ne çok teşekkür ederim. Camiamızın bizden beklentisinin farkındayız. Çok çalışıp onları mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.