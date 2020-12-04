El mi yaman bey mi

Futbolda başarı için en önemli şart şudur; "Atanın ve tutanın iyi olacak." Süper Lig'de geride kalan 10 haftayı takımların yalnız adamları kaleciler özelinde incelediğimizde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'un başarısında 19 gol atmasının yanı sıra sadece 3 gol yiyen kalecisi Jose Marafona'nın payı büyük. Portekizli file bekçisi yaptığı yüzde 89'luk kurtarışla da bu alanda Süper Lig'in en iyisi durumunda.



LUNG KURTARDI TAKIMI ATAMADI

Sabah'ın haberine göre, Kayserispor kalesinde Silviu Lung yaptığı yüzde 80'lik kurtarışla bu alanda Marafona'nın ardından ikinci sırada... Ancak yediği 10 gol ve takım arkadaşlarının sadece 5 gol üretebilmesi bu performansın başarıya yansımasına engel oluyor. Dört büyüklere baktığımızda G.Saraylı Fatih Öztürk en iyisi olarak öne çıkıyor. Beşiktaş kalecisi Ersin ve Fenerbahçeli Altay karneleriyle sınıfta kaldı. Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan, kurtarış sayısında iyi olsa da yüzdeye vurduğumuzda kendine 12. sırada yer bulabildi.



20

Altay'ın formasını giydiği F.Bahçe, Ligin en fazla gol atan (20) ve en fazla gol pozisyonuna giren (33) takımı durumunda.



ALTAY BAYINDIR

F.Bahçeli Altay, yüzde 65 olan pozisyonları kurtarma yüzdesinde 15 kaleciye geçildi. Özellikle ceza sahası içerisinden atılan şutlara karşı performansı tartışılan genç kaleci bu alanda yüzde 46'lık kurtarış yüzdesiyle 18. sırayı alabildi.