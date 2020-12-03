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'in en iyileri ödül töreninde belli oluyor! | CANLI İZLEYİN

’nin en çok okunan spor gazetesi tarafından düzenlenen ’in En başladı. Geride bıraktığımız sezondan bu yana en iyilerin belirlendiği töreni Fotomaç, A Spor, Sabah kanallarından ve haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:03 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:43
Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oluyor! | CANLI İZLEYİN

tarafından düzenlenen 'in En büyük bir heyecana sahne oluyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Yılın futbolcusu, teknik direktörü ve kulüp başkanı gibi çeşitli dalda ödüllerin sahibini bulduğu töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah kanallarından da takip edebilirsiniz...



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