Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oluyor! | CANLI İZLEYİN

Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni büyük bir heyecana sahne oluyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Yılın futbolcusu, teknik direktörü ve kulüp başkanı gibi çeşitli dalda ödüllerin sahibini bulduğu töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah Youtube kanallarından da takip edebilirsiniz...





İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü - Emre Belözoğlu

