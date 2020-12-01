Süper Lig'den haberler

A.GÜCÜ'NDE 1 VAKA VAR

Ankaragücü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Bir personelimizin Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

BAŞAKŞEHİR'E İSPANYOL HAKEM

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

SÜPER LİG KARARI TFF'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından spor müsabakaları ile ilgili kararlar bekleniyor. Cuma akşamından pazartesi sabahına kadar sürecek kısıtlama nedeni ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve TFF'nin kısa süre içerisinde bir açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatması bekleniyor.

MENAJER SEMİNERİ ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Futbol Menajerliği Eğitim Semineri, 22 Aralık Salı günü "Microsoft Teams" platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek. TFF'den yapılan açıklamada, futbol menajeri olmak isteyen adayların TFF'nin internet sitesinde yer verilen belgeleri Riva Tesisleri'ne 15 Aralık'a kadar ulaştırması gerektiği belirtildi.

ÇAYKUR RİZE'DE TOMAS'TAN TERAPİ

G.Saray'a 4-0 yenilip 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Rizespor, Karagümrük maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Tomas, bu maç için takımını titizlikle hazırlıyor. Hırvat hocanın, "Artık G.Saray maçını aklınızdan silin. Lig uzun. K.Gümrük maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" diye futbolcuları motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

HOROZLAR'DA ATİK FAVORİ

Robert Prosinecki'nin ayrılmasının ardından çıktığı ilk maçta, son şampiyon Başakşehir ile deplasmanda 3-0'dan gelip 3-3 berabere kalan Denizlispor'da, antrenör Kenan Atik ile yola devam edilebileceği belirtildi. Yönetim kurulunda, kulübün eski futbolcularından da olan Kenan Atik ismi, ön plana çıktı.