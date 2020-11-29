Horoz 90+7’de öttü!

Süper Lig'de muhteşem bir maç daha geride kaldı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir, Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan İstanbul ekibi, 11 ve 21'de Gulbrandsen'in golleriyle 2-0 yaptı. 59'da Demba Ba sahneye çıktı: 3-0. 62'de Özer Özdemir farkı indirdi: 3-1. 90+2'de Hugo Rodallega ağları sarstı: 3-2. 90+4'te Skrtel'in Mustafa'ya müdahalesi sonrası hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı verdi. 90+7'de Murawski maçı bitirdi: 3-3.

SİVAS'TA 3 VAKA

Sivasspor, 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu 3 kişinin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili TFF protokolleri doğrultusunda başlandığı belirtildi.