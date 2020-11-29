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Horoz 90+7’de öttü!

, geri düştüğü karşısında 1 puanı 90+7’de kurtardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Horoz 90+7’de öttü!

'de muhteşem bir maç daha geride kaldı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , Prosinecki ile yollarını ayıran 'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ekibi, 11 ve 21'de Gulbrandsen'in golleriyle 2-0 yaptı. 59'da sahneye çıktı: . 62'de Özer Özdemir farkı indirdi: 3-1. 90+2'de Hugo Rodallega ağları sarstı: 3-2. 90+4'te Skrtel'in Mustafa'ya müdahalesi sonrası hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı verdi. 90+7'de Murawski maçı bitirdi: 3-3.

SİVAS'TA 3 VAKA
, 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu 3 kişinin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokolleri doğrultusunda başlandığı belirtildi.

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