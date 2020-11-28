Haberler Süper Lig Rizespor - Galatasaray | CANLI

Rizespor - | CANLI

'in 10. haftasında Didi Stadyumu'nda 'ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta kendi evinde karşısında 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Galatasaray mutlak galibiyet ararken, Çaykur Rizespor evinde hata yapmak istemiyor. Rizespor-Galatasaray mücadelesinin haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:56
Rizespor - Galatasaray | CANLI

'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.00'da çalan Rizespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

RADAMEL FALCAO YİNE YOK!
Galatasaray'ın maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, , Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, , Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, .

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