Rizespor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Rizespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

RADAMEL FALCAO YİNE YOK!

Galatasaray'ın maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.