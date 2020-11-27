Üretim ve başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, SABAH Gazetesi'nin düzenlendiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Önceki gün hayatını kaybeden Diego Maradona için, "Saygıyla anıyorum" ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, "Futbol ekonomisinin birkaç yıldır enine boyuna tartışıldığı bir forumdayız. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'in marka değeri üzerine konuşmuştuk. Gerek bizim liglerimizden gerekse de dünyadaki diğer liglerden örnek vermiş, yarınları bu anlamda planlamaya vurgu yapmıştım" diye konuştu.



FFP'YE TİTİZ YAKLAŞIYORUZ

Bakan Kasapoğlu, her alanda üretim yapılması gerektiğinin altını çizerken, "Küresel rekabette üretim ve pazarlama, futbol endüstrisi içinde önemli bir yere sahip. Üretim ve performans sürdürülebilirliğinin yanı sıra başarının da sürdürülebilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Finansal Fair-Play'e çok titiz yaklaşıyoruz. Enerjimizi, kaynaklarımızı, oluşacak gücü çözüme yöneltmemiz lazım. Dünyanın dört biryanında yıldızlarımız var. Bu aziz milleti ve şanlı bayrağı temsil ediyorlar. Onları nasıl daha çok parlatırız, nasıl daha çok yıldız üretiriz, bunları düşünmemiz gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

KAÇAK YAYINLA SAVAŞIYORUZ

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yayın gelirlerini arttırabilmeleri için kaçak yayın ve yasal olmayan bahis sitelerinin önünün kesilmesi gerektiğini aktardı. Bakan Kasapoğlu, "Yayın gelirlerinin artırılması için yapılan çalışmaların yanı sıra kaçak yayın ve yasadışı bahisle mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.



Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı. Üç başkan da koronavirüs salgını ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle borçların arttığı görüşünde birleşirken, üretim vurgusu yapıldı. Çebi, "Ukrayna'dan voleybolcu getirip 500 bin euro ödüyoruz. Futbol kulüplerinin yediği darbenin arkasında diğer branşlar da var. Her alanda üretmeliyiz. Geçmiş dönemde yapılanlar incelenmeli" dedi



SPONSORLUKLARIMIZ YETERSİZ

Mustafa Cengiz ise, "Sponsorluk gelirlerimizde Galatasaray olarak zorlanıyoruz. TL olarak iyiyiz ama euro bazında kötüyüz. 2020 yılında mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek. Ozan Kabak transferiyle ben övünüyorum. Başkanım Yusuf'la, diğer başkanım Cenk'le övünüyor. Neden? Çünkü bu çocuklar bizim altyapılarımızdan yetişti" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "İki sene de 42 milyon euro'luk oyuncu sattık. Bizi Yusuf biri Sörloth. Bu paranın içinde bonservis bedeli de ödedik. Bütün eder 15 milyon euro. Bunun büyük bölüm borca gitti. Pandemiden dolayı büyük sıkıntı yaşadık" dedi.

DAMGA VURACAĞIZ

Uluslarası Futbol sendika gibi Ekonomi Forumu'nda ilk açıklama yapan isim TFF Başkanı Nihat Özdemir'di. Türk futbolu için kemer sıkmanın zamanının geldiğini aktaran Başkan Özdemir, "Harcama politikalarımızı değiştirelim ki kulüplerimiz daha sağlıklı yapıya kavuşsun" dedi. Şenol Güneş'in Türk Lirası ile maaşını aldığırı belirten Özdemir, "Yakaladığımız jenerasyonda EURO 2020'ye damga vuracağız" diye konuştu. Özdemir, Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçını Katar'da oynatmak istediklerini planladıklarını, kulüplerin de böylece önemli bir gelir elde edeceğini kaydetti.

PANDEMİ ÇOK ETKİLEDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgının kulüpleri çok kötü etkilediğini vurguladı. Ağaoğlu, "Bizim bu süreçten etkilenen 3 kalemimiz var. Biri naklen yayın. Ligin 18'den 21 kulübe çıkmasından dolayı Trabzonspor'un 65-70 Milyon TL zararı söz konusu. Kombine satışları, ürün satışları zararlarımız var. 13 Milyon Euro karla yılı kapatacağız. 110 Milyon TL pandemiden dolayı zarar ettik" diye konuştu.

2.8 MİLYONLA İMZALADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüplerin transfer yaparken fiyat artırmaması gerektiğini kaydederken, Ahmet Ağaoğlu bu konu hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Bir kulüp başkanı, 'O oyuncuyla ilgilenmiyoruz' dedikten sonra 2.2 milyon euro'ya pazarlık yaptığım futbolcuya 2.8 milyon euro ödeyip imza attırdı" dedi. Ağaoğlu'nun, Sosa'nın Fenerbahçe transferini anlattığı iddia edildi.



60 MİLYON EURO KAYBETTİK

Mutsafa Cengiz, salgında 60 milyon euro gelirden mahrum kaldıklarını söyledi. Başkan Cengiz,"Yayın geliri 230 milyondan 170 milyona geriledi. Yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon euro civarında oldu" diye konuştu.

MAHKEMELER SENDİKA GİBİ

Ahmet Nur Çebi, spor mahkemelerinin sporcu sendikası gibi kararlar verdiğini ve kulüpleri zarara uğrattığını savundu. Çebi, "Futbolcu pandemide gitmiş, UEFA 'Ödeyeceksin' diyor. Kulüpler zarara uğruyor" dedi.