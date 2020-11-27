Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (27.11.20)

'den haberler (27.11.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Süper Lig'den haberler (27.11.20)

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 EKSİK
Ligde galibiyetle tanışamayan A.Gücü, bugün karşısında bu özlemine son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diousse ve Paintsil forma giyemeyecek.

ALANYA'DA MARAFONA UZATTI
, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona'nın sözleşmesini yeniledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla tesislerde yapılan imza töreniyle sözleşme 2 yıl uzatıldı.

ATİK İLE ÇIKACAK
Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına başlayan Denizli'yi antrenör Kenan Atik'in sahaya çıkaracağı bildirildi. Yönetimin Başakşehir maçının hemen ardından teknik direktör sorununu çözeceği belirtildi.

TÜRKİYE 2. VATANIM
ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde düzenlenen organizasyon ile yıldız golcü 'nin Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanı, Antalya Stadı'nda gerçekleştirildi. Lukas Podolski, tatillerini 'de geçirdiğini, önemli arkadaşlıklar kurduğunu belirterek, "O nedenle Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

DENİZLİ MAÇINDA KALECİ MERT YOK
Başakşehir Futbol Kulübü, kaleci 'un toplam 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu negatif çıkmasına rağmen Kovid Sağlk Rehberi kuralları gereği Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı. kaleci Mert yok

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