Süper Lig'den haberler (27.11.20)

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 EKSİK

Ligde galibiyetle tanışamayan A.Gücü, bugün Trabzon karşısında bu özlemine son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diousse ve Paintsil forma giyemeyecek.

ALANYA'DA MARAFONA UZATTI

Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona'nın sözleşmesini yeniledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla tesislerde yapılan imza töreniyle sözleşme 2 yıl uzatıldı.

ATİK İLE ÇIKACAK

Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına başlayan Denizli'yi antrenör Kenan Atik'in sahaya çıkaracağı bildirildi. Yönetimin Başakşehir maçının hemen ardından teknik direktör sorununu çözeceği belirtildi.

TÜRKİYE 2. VATANIM

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı işbirliğinde düzenlenen organizasyon ile yıldız golcü Lukas Podolski'nin Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanı, Antalya Stadı'nda gerçekleştirildi. Lukas Podolski, tatillerini Türkiye'de geçirdiğini, önemli arkadaşlıklar kurduğunu belirterek, "O nedenle Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

DENİZLİ MAÇINDA KALECİ MERT YOK

Başakşehir Futbol Kulübü, kaleci Mert Günok'un toplam 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu negatif çıkmasına rağmen TFF Kovid Sağlk Rehberi kuralları gereği Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı. kaleci Mert yok