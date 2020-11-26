Spor ekonomisinin kalbi SABAH'la atacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in (online) açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.



ŞENOL GÜNEŞ İLE RAKAMLARA MİLLİ BAKIŞ

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde, "Futbolun Rakamlarına Milli Bakış" özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.



ÜÇ KULÜP BAŞKANI BİR ARAYA GELİYOR

Yine Spor Müdürü Özbostan ile SABAH Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek "Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" oturumunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer alacak.



FUTBOLDA KADIN ELİ' KONUŞULACAK

"Türk Futbolunda Kadın Eli" panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.



MURAT ÖZBOSTAN: BUGÜN ÜÇÜNCÜ KEZ BULUŞUYORUZ

Futbol günümüzde milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile endüstriyel bir iş koluna dönüşmüş durumda. Özellikle de pandemi sonrası ekonomik değerler daha çok tartışmaya açıldı. Bugün dünyadaki birçok takım küçülme yolunu seçmiştir. Geride kalan transfer döneminde rakamlarla yattık, rakamlarla kalktık... SABAH Gazetesi olarak 2 yıldır futbolun ekonomisini, yaptığımız dev organizasyon ile tartışmaya açıyoruz. Futbol dünyasının değerli isimleri, fikirlerini bugün bir kez daha bizimle paylaşacaklar. Hem de yeni yuvamızda... Tüm değerli katılımcılara yapacakları katkı için şimdiden teşekkür ederim. Asla unutmayın; dünyanın en popüler spor dalı olan futbolu, günümüzde sadece bir spor olarak tanımlamak artık yeterli olmayacaktır...



AVRUPA'DAKI TÜRK BAŞKANLAR

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ve Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 'Avrupa'da Türk Başkanlar' oturumuna online katılarak A Spor Sunucusu Ali Baransel'in sorularını yanıtlayacak.



VAR TEKNOLOJİSİ İNCELEME ALTINDA

TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek ile Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Futbolda VAR Teknolojisi' panelini ise Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can yönetecek.

