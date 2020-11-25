Zafer armada gizli

HAFTANIN HOCASI

BEŞİKTAŞ

SERGEN YALÇIN

Birçok eksiği olan siyahbeyazlıları, sürekli kazanarak gelen Başakşehir önünde ayakta tutan isim Sergen Yalçın'dı. Başarılı hoca, Kartal'ı favori gösterilmedikleri maçta zafere uçurdu. Maç sonu konuşan Yalçın, "Sezon sonu herkes nerede olduğumuzu görecek" dedi.



HAFTANIN GOLÜ

GULBRANDSEN

BAŞAKŞEHİR

Başakşehirli futbolcu haftanın başarılı ismi Utku'yu ancak böyle bir golle geçebilirdi. Topu çaprazdan tam 90'a yolladı.



100

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde 100. maçına çıktı. 41 galibiyet, 28 beraberlik, 31 yenilgi aldı.







51

Galatasaray rakip ceza sahası içinde 51 defa topla buluştu. Tek golünü penaltıdan atabildi. 27 şut çeken Cimbom, 12 kez kaleyi tutturdu.



5

BB Erzurum maçında kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır 5 kritik kurtarış yaptı. Başarılı file bekçisi bu sezon ikinci kez lig maçında kalesini gole kapattı.



3

Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendi. Tarihinde ilk defa Başakşehir'e 3 gol attı. Siyah-beyazlılar rakibini en son 13 Nisan 2019'da 2-1 yenmişti.



SILVIU LUNG'UN GÖZYAŞLARI

Galatasaray evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken Rumen kaleci Silviu Lung tarihin en değerli kaleci performanslarından birini gösterdi. Deneyimli eldiven ilk yarının sonlarına doğru sakatlanıp sadece 45 dakika oynayabildi ancak kalesine gelen 7 şutu da çıkarmayı başardı. Başarılı kaleci, sakatlandığı için gözyaşlarını tutamadı.





