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Zafer armada gizli

’a önünde fazla şans tanınmıyordu. Eksik gücünü tarihinden aldı ve zafere kanatlandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 21:22 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Zafer armada gizli

HAFTANIN HOCASI

SERGEN YALÇIN
Birçok eksiği olan siyahbeyazlıları, sürekli kazanarak gelen önünde ayakta tutan isim 'dı. Başarılı hoca, 'ı favori gösterilmedikleri maçta zafere uçurdu. Maç sonu konuşan Yalçın, "Sezon sonu herkes nerede olduğumuzu görecek" dedi.

HAFTANIN GOLÜ
GULBRANDSEN
BAŞAKŞEHİR
Başakşehirli futbolcu haftanın başarılı ismi Utku'yu ancak böyle bir golle geçebilirdi. Topu çaprazdan tam 90'a yolladı.

100
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerinde 100. maçına çıktı. 41 galibiyet, 28 beraberlik, 31 yenilgi aldı.



51
rakip ceza sahası içinde 51 defa topla buluştu. Tek golünü penaltıdan atabildi. 27 şut çeken Cimbom, 12 kez kaleyi tutturdu.

5
BB maçında kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır 5 kritik kurtarış yaptı. Başarılı file bekçisi bu sezon ikinci kez lig maçında kalesini gole kapattı.

3
Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendi. Tarihinde ilk defa Başakşehir'e 3 gol attı. Siyah-beyazlılar rakibini en son 13 Nisan 2019'da 2-1 yenmişti.

SILVIU LUNG'UN GÖZYAŞLARI
Galatasaray evinde ile 1-1 berabere kalırken Rumen kaleci Silviu Lung tarihin en değerli kaleci performanslarından birini gösterdi. Deneyimli eldiven ilk yarının sonlarına doğru sakatlanıp sadece 45 dakika oynayabildi ancak kalesine gelen 7 şutu da çıkarmayı başardı. Başarılı kaleci, sakatlandığı için gözyaşlarını tutamadı.


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