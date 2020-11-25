Haftanın takımı Fenerbahçe

Süper Lig'de milli ara sonrası Beşiktaş, Başakşehir'i eksik kadrosuyla devirdi. Kendine maç öncesi şans tanımayanlara Atiba'sıyla, Utku'suyla 1903'ten gelen şanlı tarihiyle en güzel cevabı verdi. Kara Kartal, son şampiyonu devirerek 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Milli ara öncesi üçte üç yapan Galatasaray ise öne geçtiği maçta 10 kişi kalmış Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Onlar için 'kalp kırıcı' bir puan kaybı oldu. Aslan, maçın tamamında üstün olsa da kazanamadı.



FENERBAHÇE FIRTINASI

Kanarya, Gençlerbirliği deplasmanında sadece 3 puan almadı, Mert Hakan'ı da kazandı. Mert golüyle 'Ben de buradayım' mesajı verdi. Perotti klasını konuşturdu. Ozan Tufan yüksek formunu gol ve asistle süsledi. Trabzonspor da yeni hocası Abdullah Avcı ile ilk maçında kazanmak istiyordu. Ekuban'ın akıl dolu golüyle de 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor verdiği pozisyonlarla eleştiri alsa da büyük öz güven ve moral kazandı. Süper Lig'de nefes kesen bir hafta daha bu karşılaşmalarla geride kaldı.





HAFTANIN TAKIMI

F.BAHÇE

Kanarya, Gençlerbirliği deplasmanında hem futbol hem gol şov yaptı. Sarı-lacivertliler görkemli bir galibiyet aldı.



HAFTANIN

SÖZÜ

OZAN TUFAN

Sarı lacivertlilerin orta sahasındaki yıldızı Ozan Tufan, takımın gidişatından memnun. Kolej takımı havası yakaladıklarını düşünen başarılı isim bu duygularını şu cümle ile tarif etti: Mert kardeşim açılışı yaptı. Kendim atmış gibi sevindim. Ben atınca, o da öyle sevindi. Diğer gollerde de öyle. Bu, takım olduğumuzu gösterir. Gerçekten kenetlendik. Çiçek gibi bir takım olduk.



HAFTANIN

FOTOĞRAFI

Abdullah Avcı sahaları çok özlemiş. Maç öncesi çimlerde bir tur attı. Tribünlere baktı, 90 dakika boyunca kenarda hop oturup hop kalktı. 3 puanı alınca rahatladı.











