Göztepe - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Göztepe ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalışıyor.

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GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.