Haberler Süper Lig Göztepe - Ankaragücü | CANLI

- Ankaragücü | CANLI

'in 9. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada düdük çalışıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 15:59
Göztepe - Ankaragücü | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada düdük çalışıyor.

CANLI


GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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