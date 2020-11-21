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'de 4 kulüpte 9 corona virüsü vakası! O kulübün başkanı...

Milli aranın ardından yeniden sahne alan 'de corona virüsü (koronavirüs) vakaları artmaya devam ediyor... 21 Kasım Cumartesi günü toplamda 4 kulüp 9 vaka çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:40
Süper Lig'de 4 kulüpte 9 corona virüsü vakası! O kulübün başkanı...

'in 9. haftası oynanırken, maç öncesi kulüpler resmi internet sitelerinden yaptığı açıklamalarda corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının pozitif çıktığı vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor.

21 Kasım Cumartesi günü yapılan açıklamalarda corona virüsü vakaları şu şekilde oldu;

- 3 pozitif
HATAYSPOR - 1 pozitif
GÖZTEPE - 4 potizif

DENİZLİSPOR'DA BAŞKANIN TEST SONUCU POZİTİF
Öte yandan Denizlispor Başkanı Ali Çetin de corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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