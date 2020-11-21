Süper Lig'de 4 kulüpte 9 corona virüsü vakası! O kulübün başkanı...

Süper Lig'in 9. haftası oynanırken, maç öncesi kulüpler resmi internet sitelerinden yaptığı açıklamalarda corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının pozitif çıktığı vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor.

21 Kasım Cumartesi günü yapılan açıklamalarda corona virüsü vakaları şu şekilde oldu;

ALANYASPOR - 3 pozitif

HATAYSPOR - 1 pozitif

GÖZTEPE - 4 potizif

DENİZLİSPOR'DA BAŞKANIN TEST SONUCU POZİTİF

Öte yandan Denizlispor Başkanı Ali Çetin de corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.