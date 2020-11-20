Haberler Süper Lig Futbolculardan "Kadına Karşı Şiddete Son" mesajı!

Futbolculardan "" mesajı!

ekiplerinden , , ve ligin 9. haftasında oynayacakları maçlara, ''ye destek vermek amacıyla "" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:07 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:56
Futbolculardan "Kadına Karşı Şiddete Son" mesajı!

'in 9. haftasında oynanacak - ve - maçlarında ''ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Göztepe kulüplerinin ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet sahaya "" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıkacak.

Etkinlikle, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) sürecinde hem maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkati çekmek ve farkındalık amaçlanıyor.


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