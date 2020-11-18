Süper Lig'den haberler (18.11.2020)

ONLAR DÜŞÜNSÜN

Ligde 5 maçtır yenilmeyen ve 3'te 3 yapan Rizespor, Hatay'da da serisini sürdürmek istiyor. Atmacalar'da 4 maçta yer alan yeni transferlerden Donsah, milli aranın takımın uyum sağlamasına çok faydalı olduğunu belirtti. 24 yaşındaki orta saha, "Gücümüzün farkındayız. Neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Rakiplerin ne yapacağını değil, biz kendimizi düşünüyoruz. Bizim değil, onların bizi daha çok düşünmesi gerekir" diye iddialı konuştu.

HATAY'DAN 473 BİN 714 FİDAN

Hatayspor'un, orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında başlattığı fidan bağışı kampanyası sona erdi. Kampanyada 473 bin 714 fidan bağışı yapıldığı duyuruldu.

GÖZ-GÖZ'DEN BÜYÜK JEST

Göztepe, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 1-1 sona eren Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği formaların satışından elde edilecek geliri İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak. Sitede açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 euro teklif verilebiliyor.

MAÇLAR YİNE SEYİRCİSİZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda, tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Böylece, TFF'nin localara yüzde 50 oranında seyirci alma kararı da rafa kaldırıldı.

HAKEMLERE 7 UYARI

MHK Hakem Semineri 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlendi. MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından verilen eğitimlerde; VAR müdahaleleri, itirazlar, elle oynamalar, 2. sarı kartlar, ellerin ve kolların kural dışı kullanılması, zaman geçirme ve yardımcı hakemlerle işbirliği ve ofsayt gibi 7 başlık üzerinde durulduğu açıklandı.

SİVASSPOR'DA 1 VAKA

Deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Sivasspor'da, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan kırmızı- beyazlılar, geçtiğimiz günlerde de 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

GRUPTAN ÇIKARIZ

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Sivasspor, Karabağ'ı yine yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Sivas'ta yendiği Azerbaycan temsilcisine konuk olacak Yiğidolar'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "İnşallah İstanbul'da oynarız. Bizim için ufak bir avantaj olur. Kazanmaktan başka yol yok. Benim tek korkum sakatlık. Sakatlık sorunu yaşamazsak gruptan çıkarız" diye camiaya umut dağıttı.

SEHIC DE POZİTİF ÇIKTI

Konyaspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, Kovid'e yakalandı. Sehiç'in bugünkü İtalya maçı öncesi yapılan Kovid- 19 testi pozitif çıktı. Bosna'da daha önce Hajradinovic, Ajdin Hasic, Hodzic ve Zeljkovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Konyaspor, pazar günü Kasımpaşa ile oynuyor.