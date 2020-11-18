Anlaşma tamam

TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yayın ücreti konusunda bir süredir devam eden anlaşmazlık çözüme kavuştu. Anlaşmayı duyuran isimse Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. TFF'den yapılan açıklamada da "Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly'ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz" denildi. Geçen sezonun ardından bu yıl da indirim isteyen beINsports'la TFF arasında uzun süredir uzlaşma sağlanamıyordu.

DAĞITILACAK RAKAM 2.7 MİLYAR TL

Anlaşmadan çıkan karara göre yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonu için 2.7 milyar TL ödeyecek. Süper Lig kulüplerinin tamamına TL olarak ödeme yapılacak. Gelecek sezon TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş tekrar masaya oturacak. 2.7 milyar TL'lik gelirin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşecek: 1'inci 40 milyon TL, 2'nci 32 milyon TL, 3'üncü 24 milyon TL, 4'üncü 16 milyon TL, 5'inci 8 milyon TL, 6'ncı 3 milyon TL, ayak bastı parası 36 milyon TL, galibiyet 2.2 milyon TL, beraberlik 1.2 milyon TL, eski şampiyonluk 3.6 milyon TL.