Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Vakfı toplantısının bir numaralı gündem maddesi corona virüsü pandemisi nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya atılan hükmen mağlubiyet fikriydi. Gerçekleştirilen görüşme sonrası, kulüplerin 3 farklı öneri etrafında birleştiği öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

Hatayspor'un 17 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

'nin haberine göre, toplantıda kulüp temsilcileri üç ayrı görüş bildirdi. Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

İŞTE O FİKİRLER:
1- Oyuncu listelerinin genişletilmesi.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

2- Maç kadrosu kriterinin 14'den 11'e düşürülmesi.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

3- 13 oyuncuya düşülmesi halinde hükmen mağlubiyet.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

NE DEDİLER?
'nin usta yazarları Ali Gültiken, ve Fatih Doğan Corona virüsü vakaları nedeniyle maçların ertelenmesi yerine hükmen yenilgi tartışılıyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusunu yanıtladı. İşte usta yazarların görüşleri.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

ALİ GÜLTİKEN
Çok sağlıklı bulmuyorum
Takımların bütün sezon için verdikleri mücadelelerde büyük emek var ve olan durum, bugünkü herkesin yaşadığı olağanüstü şartlar, kimsenin inisiyatifinde olan şeyler değil. Herkes bu durum içerisinde hem süreci devam ettirmeye hem de ortaya en iyisini koymaya çalışıyor. O yüzden ben kulüplerin maçlara çıkamaması durumunda hükmen yenik sayılmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Fakat şöyle bir durum var; inanılmaz bir maç sıklığına doğru gidiyoruz, kulüpler kendi içerisinde bunun bir yolunu ve uzlaşısını oluşturma mecburiyetinde.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

GÜRCAN BİLGİÇ
Altyapıyla tamamlanabilir
Cuma akşamı A Spor'da Artı Futbol'da çok güzel bir tartışma oldu. Ocak ayından sonraki takvim sıkışıklığı nedeniyle federasyon, kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımların maçlarını ertelemek yerine hükmen mağlubiyetine karar vermeyi düşünüyor. Sezona böyle başlamadık, hem 'de Hatayspor'un hem de 1. Lig'de başka takımların maçları ertelendi. Şimdi sıkıştılar. Hükmen kararı çifte standardı peşinden getirir. Akla yatkın, en uygun karar gerekiyorsa altyapıdan oyuncularla kadroların tamamlanarak maçların oynanması. Ama 3-0 yerine daha farklı mağlubiyetler alınması da mümkün.

Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

FATİH DOĞAN
Kimse mağdur edilmemeli
'nın protokolü açıklanırken 14 günlük karantina üzerine kurulmuştu. Daha sonra bu uygulama 10 güne kadar çekildi. Tedavi olan bir vatandaş 10 gün sonra topluma karışıyor. Ancak 'nun () protokolü o günkü şartlara göre 14 gün olarak belirlenmişti. Ve hâlâ 14 gün uygulaması geçerli. Ancak bu protokolün güncellenmesi gerekiyor. Testi pozitif çıkan vatandaş 10 günde topluma karışıyorsa futbolcu da sahalara çıkabilir. Bu noktada Başkanı 'nin adalet vurgusu, uygulamadaki beklentileri gayet yerinde. TFF'nin bu ligi oynatmakta bir duruşu var. O yüzden orta yol bulunmalı. Kurallar çerçevesinde Beşiktaş dahil hiçbir takım mağdur edilmemeli. İyi niyet varsa çözüm de vardır.

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