Kulüpler Birliği toplantısında 3 madde ortaya atıldı! Hükmen galibiyet gelecek mi?

Hatayspor'un 17 futbolcusunun corona virüsü testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti.

Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda kulüp temsilcileri üç ayrı görüş bildirdi. Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi.

İŞTE O FİKİRLER:

1- Oyuncu listelerinin genişletilmesi.

2- Maç kadrosu kriterinin 14'den 11'e düşürülmesi.

3- 13 oyuncuya düşülmesi halinde hükmen mağlubiyet.

NE DEDİLER?

Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan Corona virüsü vakaları nedeniyle maçların ertelenmesi yerine hükmen yenilgi tartışılıyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusunu yanıtladı. İşte usta yazarların görüşleri.

ALİ GÜLTİKEN

Çok sağlıklı bulmuyorum

Takımların bütün sezon için verdikleri mücadelelerde büyük emek var ve olan durum, bugünkü herkesin yaşadığı olağanüstü şartlar, kimsenin inisiyatifinde olan şeyler değil. Herkes bu durum içerisinde hem süreci devam ettirmeye hem de ortaya en iyisini koymaya çalışıyor. O yüzden ben kulüplerin maçlara çıkamaması durumunda hükmen yenik sayılmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Fakat şöyle bir durum var; inanılmaz bir maç sıklığına doğru gidiyoruz, kulüpler kendi içerisinde bunun bir yolunu ve uzlaşısını oluşturma mecburiyetinde.

GÜRCAN BİLGİÇ

Altyapıyla tamamlanabilir

Cuma akşamı A Spor'da Artı Futbol'da çok güzel bir tartışma oldu. Ocak ayından sonraki takvim sıkışıklığı nedeniyle federasyon, kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımların maçlarını ertelemek yerine hükmen mağlubiyetine karar vermeyi düşünüyor. Sezona böyle başlamadık, hem Süper Lig'de Hatayspor'un hem de TFF 1. Lig'de başka takımların maçları ertelendi. Şimdi sıkıştılar. Hükmen kararı çifte standardı peşinden getirir. Akla yatkın, en uygun karar gerekiyorsa altyapıdan oyuncularla kadroların tamamlanarak maçların oynanması. Ama 3-0 yerine daha farklı mağlubiyetler alınması da mümkün.