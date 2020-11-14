Süper Lig'den haberler (14.11.20)

ANTALYASPOR'A ABD'DEN GOLCÜ

Antalyaspor, ABD 2. Ligi'nde oynayan Junior Flemmings'in peşinde düştü. Phoenix Rising forması giyen, kontratı bu ay sonunda bitecek 24 yaşındaki santrafor için harekete geçen kırmızı- beyazlılar, transfer yoğun mesai harcıyor. Jamaikalı forvet, bu sezon çıktığı 14 maçta 14 gol attı, 3 de asist yaptı.

İZOLASYONDA

Başakşehir, bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, futbolcunun izolasyona alındığı, TFF protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.

8. FARKLI STAT

Sivas'ı ağırlayacak K.Gümrük, bu maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak. Maçlarını K.Gümrük'te oynamasına izin verilmediği için 10. maçında 8. farklı statta sahaya çıkacak.

SİVAS'TA 2 VAKA

Milli ara sonrası çıkacağı Karagümrük deplasmanına hazırlanan Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Her iki oyuncunun evlerinde izolasyon altına alındığı bildirildi.

KEYİFLER KAÇTI

Göztepe'de 30 Ekim'de 1'i futbolcu 3 kişinin pozitif çıkmasının ardından yapılan son testlerde 2 futbolcu ve 1 çalışanın da sonucu pozitif çıktı. Üst üste vakalar sonrası moraller bozuldu.