Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (14.11.20)

'den haberler (14.11.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Süper Lig'den haberler (14.11.20)

ANTALYASPOR'A ABD'DEN GOLCÜ

, ABD 2. Ligi'nde oynayan Junior Flemmings'in peşinde düştü. Phoenix Rising forması giyen, kontratı bu ay sonunda bitecek 24 yaşındaki santrafor için harekete geçen kırmızı- beyazlılar, transfer yoğun mesai harcıyor. Jamaikalı forvet, bu sezon çıktığı 14 maçta 14 gol attı, 3 de asist yaptı.

İZOLASYONDA

, bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, futbolcunun izolasyona alındığı, protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.

8. FARKLI STAT

'ı ağırlayacak K.Gümrük, bu maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak. Maçlarını K.Gümrük'te oynamasına izin verilmediği için 10. maçında 8. farklı statta sahaya çıkacak.

SİVAS'TA 2 VAKA

Milli ara sonrası çıkacağı Karagümrük deplasmanına hazırlanan 'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Her iki oyuncunun evlerinde izolasyon altına alındığı bildirildi.

KEYİFLER KAÇTI

'de 30 Ekim'de 1'i futbolcu 3 kişinin pozitif çıkmasının ardından yapılan son testlerde 2 futbolcu ve 1 çalışanın da sonucu pozitif çıktı. Üst üste vakalar sonrası moraller bozuldu.

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