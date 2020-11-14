Karantina çıkmazı

Sağlık Bakanlığı, testi pozitif çıkan bir kişinin karantina sürecini 10 gün olarak belirlerken; TFF’nin bunu 14 gün olarak devam ettirmesi kulüplerin eleştirisine neden oldu.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 21:32Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı her geçen gün artarken, yaşanan karantina süreci ise eleştirileri de beraberinde getirdi. Sağlık protokolü gereği testi pozitif çıkan futbolcunun 14 gün karantina ve iki testinin negatif çıkma zorunluluğu var. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği protokollerle; semptom göstermiyorsa karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı. TFF'nin belirlediği sağlık protokollerine göre 9 Kasım'da pozitif olan 3 futbolcu ile 11 Kasım'da pozitif olan Vida ve 12 Kasım'da pozitif olan diğer 4 futbolcunun, 21 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi imkansız. Beşiktaş'ın en azından 3 futbolcuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmesi için 9 Kasım'da Kovid-19 pozitif olan üç futbolcunun test sonuçlarının bir an önce negatife dönmesi ve TFF'nin 14 gün olan izolasyon süresini 10 güne düşürmesi gerekiyor.