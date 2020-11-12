Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (12.11.20)

'den haberler (12.11.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:11 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Süper Lig'den haberler (12.11.20)

YENİ STAT ARANIYOR

Ligin statsız tek takımı olan K.Gümrük'te Başkan , çalışmaların sürdüğünü söyledi. A Spor'a konuşan Hurma, "Yeni stadyum için elimizden geleni yapıyoruz birkaç yer bulduk görüşmelerimiz sürüyor" bilgisini verdi.

SAMBACIDAN SÖZ

Üst üste 3 yenilgiyle milli araya giren 'de Brezilyalı orta saha Campanharo, umut dağıttı. 28 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanları tersine çevirmek için çok çalışacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim işimiz" diye söz verdi.

DEDE, 37 YAŞINDA

'un "dede" lakaplı golcüsü , 37 yaşına girdi. Yiğidolar'da 4. sezonunu geçiren Fildişi Sahilli Arouna Kone için Sivasspor Kulübü, bir kutlama mesajı yayımladı. 'de 99 maça çıkan Kone, 32 gol attı.

HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

Sahasında bileği bükülmeyen ve son olarak Denizlispor'u eli boş gönderen , gözünü üst sıralara dikti. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İç sahada başarılıyız. Bunu deplasmana da yaymayı hedefliyoruz. Hedefimiz üst sıralar" dedi.

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