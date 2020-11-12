Süper Lig'den haberler (12.11.20)

YENİ STAT ARANIYOR

Ligin statsız tek takımı olan K.Gümrük'te Başkan Süleyman Hurma, çalışmaların sürdüğünü söyledi. A Spor'a konuşan Hurma, "Yeni stadyum için elimizden geleni yapıyoruz birkaç yer bulduk görüşmelerimiz sürüyor" bilgisini verdi.

SAMBACIDAN SÖZ

Üst üste 3 yenilgiyle milli araya giren Kayseri'de Brezilyalı orta saha Campanharo, umut dağıttı. 28 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanları tersine çevirmek için çok çalışacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim işimiz" diye söz verdi.

DEDE, 37 YAŞINDA

Sivasspor'un "dede" lakaplı golcüsü Arouna Kone, 37 yaşına girdi. Yiğidolar'da 4. sezonunu geçiren Fildişi Sahilli Arouna Kone için Sivasspor Kulübü, bir kutlama mesajı yayımladı. Türkiye'de 99 maça çıkan Kone, 32 gol attı.

HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

Sahasında bileği bükülmeyen ve son olarak Denizlispor'u eli boş gönderen Yeni Malatyaspor, gözünü üst sıralara dikti. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İç sahada başarılıyız. Bunu deplasmana da yaymayı hedefliyoruz. Hedefimiz üst sıralar" dedi.