Cimbom seriye bağladı! İşte Süper Lig'de 8. haftanın panoraması

Süper Lig'de 8. hafta Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılılardan önce sahne alan Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile berabere kaldı, Fenerbahçe ise evinde Konyaspor'a kaybetti. Cimbom; Belhanda, Arda, Feghouli ve Emre Kılınç'ın hükmettiği Fatih Terim'in de taktik başarısını sergilediği maçta Sivasspor'u deplasmanda yendi. Böylece zirve ile puan farkını 1'e indirdi. Ancak Aslan'ın fizik gücü hala çok düşük. 60-65 dakika maça hükmeden G.Saray ardından ciddi biçimde düştü.

KANARYA İLK DEFA YENİLDİ

Yeni transferleri ve art arda aldığı 4 galibiyetle Konyaspor maçına büyük bir motivasyonla çıkan Fenerbahçe istediklerini sahaya yansıtamadı. Pelkas'ın golü hakem tarafından iptal edilince gerileyen moraller, Jevtovic'in sayısı sonrası düştü. Set oyunlarında eksik kalan sarı-lacivertliler geçmiş haftalarda olduğu gibi Caner'in ortalarıyla işi çözmeye çalıştı ancak bu tercih işlemedi. 10 kişilik Beşiktaş, Gaziantep'e kaybetti. Trabzonspor uzun zaman sonra savaştı ve Alanya ile berabere kaldı. Başakşehir, Chadli ile yükseldi.

HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU

Fotomaç Gazetesi Yazarı ve A SPOR yorumcusu Erman Toroğlu, Belhanda ve Feghouli için ilginç ifadeler kullandı. Toroğlu, "Feghouli ile Belhanda'yı oynatsan da oynatmasan da belli bir parayı vereceksin. Ta ki satana kadar. Ayrıca malı tezgahın altına saklamayacaksın. Satmak için vitrine çıkartacaksın" dedi. Aslan'ın bu iki oyuncusundan faydalanması gerektiğini söyledi.

HAFTANIN GOLÜ: JEVTOVIC (KONYASPOR)

Yeşil-beyazlıların orta sahası Tsubasa gibi bir vuruş yaptı. Havada asılı kalıp müthiş bir vole vurdu.

HAFTANIN ASİSTİ: HAJRADINOVIC (KASIMPAŞA)

İstanbul ekibinin yıldız oyuncusu mükemmel bir gol pası attı. Kafayı kaldırıp Hadzic'e müthiş bir pas verdi. Hadzic de kafayla topu ağlarla buluşturdu.

HAFTANIN KURTARIŞI: OKAN KOCUK (GALATASARAY)

Aslan'ın kalecisi Musleravari kurtarışlar yaptı. Özellikle Yasin'in tam 90'a giden şutunu uzayarak çıkardığı an jeneriklikti. Öz güvenini kazandı.

HAFTANIN HOCASI: İSMAİL KARTAL (KONYASPOR)

Deneyimli çalıştırıcı maç sonunda nasıl kazandıklarını tane tane anlattı. Kartal "Oyuncularıma Fenerbahçe'nin artılarını, eksilerini ezberlettim. Sahada neler yapabileceklerini biliyorduk" dedi. Konyaspor'un hocası Kartal maçı Kadıköy'de değil önce kafasında kazandı.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART: Ersin (Beşiktaş), Sadiku (BB Erzurum), Henrique (Kayserispor), Johansson (Gençlerbirliği).

SARI KART: -

GOL KRALLIĞI:

Davidson.....ALANYA............6

Remy............RİZE....................6

Falcao...........G.SARAY...........5

Kravets.........KONYA..............5

Sabo.............KARAGÜMRÜK.......4

ASİST KRALLIĞI:

Caner............F.BAHÇE...........3

Emrah...........ERZURUM.........3

Güray............GAZİANTEP......3

Efecan..........ALANYA............2

Babel............G.SARAY...........2

HAFTANIN OLAYI: GİRDİLER TABELAYI DEĞİŞTİRDİLER

Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 28. saniyede yenik duruma düştükten sonra yüklense de bir türlü gol bulamıyordu. 80'de Chadli ve Gulbrandsen oyuna dahil oldu. İkili topa ilk dokunuşlarında İstanbul ekibi golü buldu. Chadli, soldan nefis kesti, Gulbrandsen de kafayla golünü attı. Chadli ardından 3 puanı getiren asisti de yaptı.

HAFTANIN FOTOĞRAFI:

Göztepeli futbolcular, İzmir depremini unutmadı. Attıkları golden sonra 3 yaşındaki Elif'in kendisini kurtaran görevlinin parmağını tutma hareketini taklit ettiler.

İNENLER:

MONTERO

DENİZLİSPOR

KAYSERİSPOR

BB ERZURUM

THIAM

ÇIKANLAR:

BELHANDA

BAŞAKŞEHİR

GAZİANTEP

JEVTOVIC

Y.MALATYA

HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR

Anadolu Kartalı bu sezon bileği bükülmeyen Fenerbahçe'yi hem de Kadıköy'de yendi. Bu sezon Beşiktaş'ı da mağlup etmişlerdi.