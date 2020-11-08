Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk eden Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Salih Dursun ile Bogdan Stancu bu maçta görev alıyor.. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Polomat, Piris, Murat, Candeias, Berat, Sefa, Ayite.