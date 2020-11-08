Haberler Süper Lig Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

Medipol - | CANLI

'in 8. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. zaferinin morali ile sahaya çıkan Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 3 puan hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 15:59
Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

'de heyecan devam ediyor. Medipol , Stadyumu'nda ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk eden Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan ile Bogdan Stancu bu maçta görev alıyor.. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LER

Başakşehir: , Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, .

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Polomat, Piris, Murat, Candeias, Berat, Sefa, Ayite.

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