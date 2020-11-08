Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf