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- Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Kayserispor ve Hatayspor mücadeleden 3 puan alarak çıkış yapmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 08:54
Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf

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