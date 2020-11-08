Hasret bitmedi!

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor ile Göztepe'nin mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadelenin 13. dakikasında Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
DİREĞİ GEÇEMEDİ
67'de Rashad Muhammed'ın düşürülmesi sonrasında Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Novikovas, topu ağlara gönderdi: 1-1. 90+4'te Sadiku, Erzurum'u 10 kişi bıraktı. 90+5'te ise Guilherme'nin frikiği direkten döndü. Karşılaşma 1-1 sona ererken; Erzurum'un galibiyet hasreti 4, Göztepe'nin ise 6 maça çıktı.