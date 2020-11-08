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Hasret bitmedi!

, ’yle evinde yenişemedi. 1-1’lik eşitlikle Dadaş’ın galibiyet özlemi 4, Göz-Göz’ün ise 6 maça çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Hasret bitmedi!

'in 8. haftasında BB Erzurumspor ile 'nin mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadelenin 13. dakikasında Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

DİREĞİ GEÇEMEDİ
67'de Rashad Muhammed'ın düşürülmesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Novikovas, topu ağlara gönderdi: 1-1. 90+4'te Sadiku, 'u 10 kişi bıraktı. 90+5'te ise Guilherme'nin frikiği direkten döndü. Karşılaşma 1-1 sona ererken; Erzurum'un galibiyet hasreti 4, Göztepe'nin ise 6 maça çıktı.

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