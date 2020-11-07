Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SIOPIS, SALİH, DAVIDSON, BAKASETAS, EFECAN, BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMİL AHMET, PEREIRA, FLAVIO, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, DJANINY.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.