Haberler Süper Lig Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

- maçında ilk 11'ler belli oldu!

'in 8. haftasında Aytemiz sahasında 'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:19 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 15:09
Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SIOPIS, SALİH, DAVIDSON, BAKASETAS, EFECAN, BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMİL AHMET, PEREIRA, FLAVIO, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, DJANINY.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi yönetecek.

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