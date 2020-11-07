Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa ile Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita
Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Sam, Fredy, Bünyamin, Podolski, Orgill