Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI

- Fraport TAV | CANLI

'in 8. haftasında , Stadyumu'nda Fraport TAV 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:28 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 13:38
Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. ile yollarını ayıran ile ile yollarını ayıran karşı karşıya geliyor.


KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, , Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Sam, Fredy, Bünyamin, Podolski, Orgill

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