BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Arturo Mina, Teikeu, Schwechlen, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mitchell Donald, Hamroun, Ricardo Gomes.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Mossoro, Guilherme, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Brown Ideye.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor - Göztepe maçını deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek.