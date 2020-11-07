Haberler Süper Lig BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 8. haftasında BB. Erzurumspor sahasında 'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:54
BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Arturo Mina, Teikeu, Schwechlen, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mitchell Donald, Hamroun, Ricardo Gomes.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan Emir, , Mossoro, Guilherme, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Brown Ideye.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor - Göztepe maçını deneyimli hakem yönetecek.

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