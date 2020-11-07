Haberler Süper Lig BB Erzurumspor - Göztepe | CANLI

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'in 8. haftasında , Kazım Karabekir Stadyumu'nda 'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:00
BB Erzurumspor - Göztepe | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.

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