BB Erzurumspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.