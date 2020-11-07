Haberler Süper Lig Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI

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'in 8. haftasında Aytemiz sahasında 'u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden galip ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:19 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 15:57
Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz ile bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleden her iki takım da 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Kazanmayı arzulayan iki takımın kritik maçında hakem düdük çalıyor. Müsabakanın fotomac.com.tr'de...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SIOPIS, SALİH, DAVIDSON, BAKASETAS, EFECAN, BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMİL AHMET, PEREIRA, FLAVIO, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, DJANINY.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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