Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleden her iki takım da 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Kazanmayı arzulayan iki takımın kritik maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SIOPIS, SALİH, DAVIDSON, BAKASETAS, EFECAN, BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMİL AHMET, PEREIRA, FLAVIO, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, DJANINY.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.