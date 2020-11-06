Geçmiş olsun TFF

TFF, bir üst klasman hakemlerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:39Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
TFF, bir üst klasman hakemlerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, bir üst klasman hakemin rutin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı olarak 14 günlük karantinaya alınarak tedavisine başlandığı duyuruldu.