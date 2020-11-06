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Geçmiş olsun

, bir üst klasman hakemlerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:39 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Geçmiş olsun TFF
, bir üst klasman hakemlerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, bir üst klasman hakemin rutin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı olarak 14 günlük karantinaya alınarak tedavisine başlandığı duyuruldu.
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