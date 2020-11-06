Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.





GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'ŞER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar