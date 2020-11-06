Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

FK - | CANLI

'in 8. haftasında FK sahasında 'ı konuk ediyor. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Beşiktaş kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 19:59
Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 8. haftanın açılış maçında FK ile kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada düdük çalıyor.


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'ŞER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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