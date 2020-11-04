Büyükler tam yol

Süper Lig'de bu sezon tam anlamıyla Fenerbahçe fırtınası esiyor. Transfer şampiyonu Kanarya'nın hem ilk 11'inde hem de kulübesinde o kadar çok cephanesi var ki rakipleri bir yerde teslim bayrağını çekiyor. Bu hafta da Antalyaspor deplasmanında kenardan dünya yıldızı Perotti geldi. Önce penaltıyı aldı, sonra da beyaz noktadan ters köşe yaptı. Galatasaray, 8 oyuncusu koronavirüs olan, 1 de kırmızı kart cezası bulunan Ankaragücü'nü zor yendi. Oyunu gelecek adına umut vermedi.

TRABZONSPOR YİNE MAĞLUP

İstanbul'un bir diğer büyüğü Beşiktaş da haftayı galibiyetle tamamladı. Larin'in golüyle kapanarak sıkıcı bir futbol oynayan Yeni Malatyaspor'u devirmeyi başardılar. Trabzonspor'da ise kötü gidiş sürüyor. Bu maç sonrası Fırtına'da beklenilen oldu, teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi. Karadeniz ekibi 3-1 öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'ya 4-3 kaybetti. Başakşehir, Konyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5 golle devirerek futbol resitali sundu.

HAFTANIN TAKIMI: KASIMPAŞA

İstanbul temsilcisi Trabzonspor'a karşı deplasmanda 3-1 yenik duruma düştü. Müthiş bir geri dönüşle 4-3 kazanmayı başardılar.

HAFTANIN YILDIZI: NDIAYE

HAFTANIN SÖZÜ: REHA KAPSAL

Fotomaç Gazetesi Yazarı ve A SPOR yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray'ın Ankaragücü karşısındaki oyununu beğenmedi. Kapsal "Galatasaray futboluyla rakiplere korku değil, umut veriyor. Artık her takım içeride veya dışarıda Galatasaray'ı yenebileceğini düşünüyor. Henüz 7. hafta belki bunu söylemek için erken ama Galatasaray bu sezon ligi ilk 3 içinde bitiremez" dedi.

HAFTANIN HOCASI: M.ALTIPARMAK

Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın ikinci yarıdaki değişiklikleri işe yaradı. Özellikle Koita oyuna girdikten sonra işler değişti. Kasımpaşa müthiş bir galibiyet aldı. Ancak bu zafer Mehmet Altıparmak'a iyi gelmedi. Anlaşılmaz şekilde onunla yollar ayrıldı.

HAFTANIN KURTARIŞI: SAMASSA

Yiğidoların kalecisi puanı kurtardı. Samassa yakın mesafeden Diouf'un vuruşunda reflekslerini konuşturdu. Topu mükemmel şekilde kurtardı.

HAFTANIN ASİSTİ: POLOMAT

Başkent ekibinin sol beki 'nokta atışı' bir orta açtı. Polomat uzaklardan Candeias'ı mükemmel gördü. O da topun gelişine direkt vurarak ağları sarstı.

HAFTANIN OLAYI:

KAZANAN DA GITTI KAYBEDEN DE

TÜRK futbolunda "Bu da olmaz" derken bir kez daha şaşırmayı başardık. Trabzon'da Trabzonspor- Kasımpaşa maçı oynandı. 3-1'lik galibiyetten maçı kaybeden Fırtına'da Newton dönemi bitti. Buraya kadar şaşırtıcı bir şey yok ancak bu maçın kazanan tarafı olan Kasımpaşa da hocası Mehmet Altıparmak'ı 'fikir ayrılıkları' sebebiyle gönderdi.